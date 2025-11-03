Глава Башкирии рассказал о победителях Всероссийского конкурса

Радий Хабиров в своей рубрике «ЖЗЛ_Башкортостан» рассказал о семье Абсатаровых из села Русский Юрмаш Уфимского района, ставшей победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Супруги Артур и Виктория живут в браке девять лет и воспитывают троих детей. Восьмилетний Эрнест мечтает стать футболистом, пятилетний Марк любит рисовать, а четырехлетняя Агата – танцевать. Основой семьи стало сохранение преемственности поколений.

Семья Абсатаровых занимается пчеловодством, дети с ранних лет помогают в этом деле родителям. Вместе каждый год они отправляются в путь с кочевой пасекой.

Абсатаровы ведут активную общественную жизнь: участвуют в районных ярмарках, фестивалях и состоят в Ассоциации пчеловодов республики. В 2023 году они стали финалистами республиканского молодежного конкурса «Молодая семья». В 2024 году супруги получили нагрудный знак «Союз семей России» и награду «Семейная слава».

Радий Хабиров пожелал семье Абсатаровых и всем семьям республики мира, добра и достатка.