Глава Башкирии рассказал о супругах, служащих Родине

На своей странице в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров привел в пример семью, которая служит Родине. Во время недавней Прямой линии за поддержку бойцов руководителя региона поблагодарил гвардии лейтенант Рустам Сафин – командир противотанкового взвода 2-го батальона имени Героя России Александра Доставалова.

До подписания контракта возглавлял Мещегаровский сельсовет Салаватского района. Сейчас этот пост занимает его супруга Ильнара, которую выбрали местные депутаты. В этом году ее работу высоко оценили: она стала лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение», где награду Ильнаре Сафиной вручил Президент страны Владимир Путин.