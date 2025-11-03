В Башкирии спасатели помогли рыбакам с неисправной лодкой

Сегодня, 3 ноября, во время профилактического рейда на Павловском водохранилище спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали помощь рыбакам, мужчине и женщине, у которых заглох мотор на лодке.

Специалисты оперативно эвакуировали рыбаков на берег. Как сообщили в ведомстве, медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Перед выходом на водоем следует тщательно проверять плавсредство и снаряжение, избегать выхода в непогоду и при первых признаках неисправности немедленно возвращаться к берегу. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.