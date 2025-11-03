В Уфе строится образовательный комплекс на 1225 учащихся

В Уфе строятся четыре учреждения среднего образования. Самый крупный из них – образовательный комплекс гуманитарно-лингвистической направленности на 1225 учащихся в микрорайоне Затон. Строительство началось в сентябре 2023 года.

Сегодня на объекте ведется устройство наружного освещения, приводятся в порядок дороги, благоустраивается территория. Здание возводится по госпрограмме «Развитие образования» на основе концессионного соглашения между Правительством республики и компанией «ПроШкола». По проекту оно будет состоять из пяти секций. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке.