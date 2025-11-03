В Уфе прошла всероссийская акция «Ночь искусств»

Сегодня самые смелые жители Уфы посетили интерактивную экскурсию в полной темноте по залам археологии. В городе прошла всероссийская культурная акция «Ночь искусств». В Национальном музее гостей окунули в древнюю историю Башкортостана.

В кинолектории воссоздали атмосферу военных лет и рассказали о Великой Отечественной войне. В течение вечера в фойе музея работала музыкальная точка, где представляли танцы народов Башкортостана.