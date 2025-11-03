В Уфе открылась фотовыставка «Рудольф Нуреев. Жизнь в танце»

В рамках шестого международного фестиваля хореографических училищ и академий «Малый Нуреевский» в Башкирском хореографическом колледже открыли обновленный музей и фотовыставку «Рудольф Нуреев. Жизнь в танце».

18 коллективов, среди которых студенты, педагоги, ведущие специалисты в области балета из разных регионов России и стран СНГ познакомились с вещами великих личностей, узнали историю становления хореографии в Башкортостане и увидели редкие фотографии.