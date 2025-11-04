Девочка из Башкирии найдена мертвой в диване

В Челябинской области нашли тело 5-летней девочки из Башкирии. Следователи устанавливают детали трагедии.
Тело малышки было найдено в диване на съёмной квартире. Неприятный запах почувствовала уборщица, которая пришла навести порядок в ранее арендованном помещении. На теле ребёнка были обнаружены колото-резанные раны.
По предварительной информации, в Челябинск ребёнок приехал с 43-летней мамой. Сейчас ведутся поиски родительницы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СК РФ.