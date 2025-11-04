Стали известны города Башкирии с наибольшим числом отравлений алкоголем

Роспотребнадзор Башкирии поделился статистикой по количеству отравлений алкоголем в городах и районах республики.
В Уфе зарегистрирован 321 случай отравления алкоголем, в Белорецком районе – 97. В тройку городов с наибольшим числом отравлений также вошли Стерлитамак (51) и Октябрьский (36).
Значительное число случаев отмечено в Дюртюлинском (35), Белебеевском (25), Уфимском (21), Татышлинском и Туймазинском (по 18) районах. Всего в списке представлены 48 муниципалитетов, где были зафиксированы подобные инциденты.