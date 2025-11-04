Появились подробности смерти девочки из Башкирии, которую нашли в диване

Появились подробности трагической смерти 5-летней девочки из Башкирии, тело которой нашли в Челябинске.
Как сообщает «КП-Челябинск», 43-летняя женщина с дочкой приехала в соседний регион из села Ахуново. Она снимала квартиру дистанционно, оплачивала арендную плату ежедневно и прожила в ней чуть более месяца. 2 ноября хозяйка попросила семью съехать. 3 ноября в квартиру пришла уборщица, которая обнаружила вещи матери и дочери, следы крови, а также почувствовала зловонный запах. В диване был найден пакет с телом девочки.
По предварительной информации, на теле обнаружили 4 ножевых ранения. В диване девочка пролежала около 10 дней.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Подозреваемая в убийстве была обнаружена в Челябинске. Проводится комплекс следственных действий.
Фото: СК РФ.