В Башкирии завод атаковали беспилотники

Утром 4 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел взрыв. Он прогремел в цехе водоочистки. Глава республики опубликовал официальную информацию. По словам Радия Хабирова, предприятие подверглось террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты.

Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, уточнил руководитель региона. Как сообщил мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, в цехе на тот момент работало пять человек.