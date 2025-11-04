Башкирия вошла в ТОП-10 регионов-участников «Абилимпикса»

На национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья Башкирию представили 17 человек. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в своих соцсетях, участники от региона увезли домой 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Также в рамках соревнований прошел финал «Абилимпикса» среди ветеранов СВО, где второе место по компетенции токарных работ на станках с ЧПУ занял соцкоординатор филиала госфонда «Защитники Отечества» Артем Мухарямов. Всего же в чемпионате приняла участие 1 тыс. человек из 89 регионов и 17 зарубежных стран.