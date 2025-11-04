В Башкирии стартовал проект для помощи ветеранам СВО

В Башкортостане реализуют социальный проект, который помогает ветеранам СВО пройти силовой тренинг. Участники — бойцы, которые из-за тяжелых ранений были демобилизованы. Но даже увечья не стали помехой. Они получили возможность пройти бесплатные занятия в тренажерном зале, попробовать себя в армрестлинге и не только. Как спорт помогает ветеранам возвращаться к мирной жизни, подробнее далее.

В отличие от обычных спортсменов, для них любое упражнение тяжелее вдвойне. Артём Мухарямов — ветеран СВО, который после ранения лишился правой руки. Во время приседания со штангой ему важно научиться правильно держать баланс и распределять нагрузку. Говорит, раньше спортом профессионально не занимался. Но после возвращения со спецоперации даже начал участвовать в соревнованиях.

А вот у Рамиля Салихова другая проблема. Во время боевой задачи он лишился ноги. Недавно мужчина получил протез и, как говорит, хотя бы передвигаться по залу стало удобнее. Свой прогресс ветеран записывает в специальную тетрадь.

Программу для ветеранов СВО составляют опытные тренера, в числе которых, например, президент национальной ассоциации пауэрлифтинга по Башкортостану Никита Григорьев.

Проект «Сильные люди» реализуется в Башкортостане на грант главы республики с 2024 года. Его основная цель — не только физическая, но и психологическая реабилитация ветеранов. По словам организаторов, участниками стали уже более 300 человек.