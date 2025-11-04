Группа Ay Yola записала кавер на «Агату Кристи»

В песню добавили нотку башкирской души: курай, кубыз, домбру, горловое пение Рината и голос Адель, который передал ту атмосферу, что чувствуется в фильме «Август». Так появилась новая версия — узнаваемая, но с характером Ay Yola, наполненная энергией башкирской культуры, — поделились музыканты коллектива в своих официальных социальных сетях.