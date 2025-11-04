ФК «Уфа» одержал победу над «Енисеем»

Футбольный клуб «Уфа» одержал разгромную победу на домашнем поле. В рамках 17 тура Первой лиги наша команда принимала красноярский «Енисей». Счёт в матче уже на 7 минуте открыл колумбийский нападающий Дилан Ортис. Удвоить преимущество уфимцам удалось во втором тайме благодаря дальнему удару Алана Хабалова. А на 79 минуте Ортис оформил дубль, установив итоговый счёт встречи — 3:0. Две голевые передачи на счету выпускника школы ФК «Уфа» Данила Ахатова.

Набранные очки позволили «Уфе» обойти «Енисей» в турнирной таблице и подняться на 12-ю строчку. Для коллектива из столицы Башкортостана победа стала второй подряд в чемпионате. Уфимцы завершили домашнюю серию игр и теперь отправятся на выезд в Челябинск. Соперник располагается на 7-й строчке в таблице.