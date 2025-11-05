Синоптики предупредили о дождях и гололедице в Башкирии

Сегодня, 5 ноября, прогнозируются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь. На севере республики ожидаются умеренные осадки. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах. Ветер западный и юго-западный, с порывами. Температура воздуха в течение дня составит от -1 до +4°С.

В четверг, 6 ноября, также прогнозируются небольшие дожди, а на востоке — осадки в виде снега. Также ожидаются гололед и ледяной дождь. Ветер сохранится юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью будет в пределах от -1 до +4°С, при прояснениях до -6°С, а днем — от +1 до +6°С.