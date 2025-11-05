Повар из Башкирии принял в штурме Торского выступа

Военнослужащий роты материального обеспечения с позывным "Шаман" служит в мотострелковом полке "Башкортостан". Состав полка многонационален, именно этот "Шаман" считает настоящим народным единством.
Его однополчанин с позывным "Журналист" рассказал корреспондентам издания "Башинформ", что "Шаман" приехал защищать Родину из Салаватского района, а сам он родом из Таджикистана. В Башкирии мужчина оказался в девяностые годы. Поначалу приехал в гости к родственникам, затем нашел свою любовь, влюбился в Башкортостан и решил остаться здесь навсегда.
"Шаман" много лет работал в сфере строительства. Затем сменил строительную каску на поварской колпак. Более десяти лет работал поваром в одном из популярных здравниц Башкирии.
«Башкортостан мне сразу понравился. В республике живёт мирный, трудолюбивый народ. Природа — моя отдушина. Люблю рыбачить на берегу Юрюзани», — признаётся "Шаман".
В 2023 году мужчина принял твёрдое решение подписать контракт с Минобороны России и вступить в ряды мотострелкового полка "Башкортостан". Весной 2024 года боец принимал участие в штурмовых действиях в районе Торского выступа. За проявленный героизм награждён медалью "За отвагу".
«В полку "Башкортостан“ плечом к плечу сражаются все национальности нашей огромной России. Как и четыре века назад, наш народ объединился против общей угрозы. Всех нас объединяет стремление добиться успеха на фронте. Мы обязательно выполним поставленные задачи спецоперации. На передовой каждый понимает, что только в единстве наша сила. Поэтому люди разных национальностей и вероисповеданий своим ратным трудом приближают желанную Победу», — отмечает Шаман.
Жители Башкирии, желающие служить в полку «Башкортостан» или других боевых подразделениях, как и «Шаман», могут подписать контракт с Министерством обороны РФ. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО по 30 ноября 2025 года. Подробнее на сайте башбат.рф.