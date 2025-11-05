Повар из Башкирии принял в штурме Торского выступа

«В полку "Башкортостан“ плечом к плечу сражаются все национальности нашей огромной России. Как и четыре века назад, наш народ объединился против общей угрозы. Всех нас объединяет стремление добиться успеха на фронте. Мы обязательно выполним поставленные задачи спецоперации. На передовой каждый понимает, что только в единстве наша сила. Поэтому люди разных национальностей и вероисповеданий своим ратным трудом приближают желанную Победу», — отмечает Шаман.