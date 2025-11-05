В Уфе юные хоккеистки сразились с соперницами из Китая

В уфимском Дворце спорта состоялись хоккейные матчи с международным размахом. Команда воспитанниц Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина «Ледяные пчелы» представила сборную Башкортостана и сразилась со сборной Китая из провинции Сычуань.
Матчи прошли в двух возрастных категориях: сыграли девочки не старше 15 и не старше 18 лет. Это не просто борьба за победу, а обмен спортивным опытом с зарубежными партнерами. Игры стартовали с торжественной церемонии. Участниц приветствовали почётные гости.
Первый матч в младшей категории прошел в обоюдоострой борьбе. Нашей команде удалось забросить 5 шайб, однако китаянки сделали это 7 раз. На следующий день встреча команд закончилась со счётом 2:5. Завершилась серия товарищеских матчей победой старших хоккеисток. Девушки забросили 5 шайб в ворота соперниц.