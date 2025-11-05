В Уфе юные хоккеистки сразились с соперницами из Китая

В уфимском Дворце спорта состоялись хоккейные матчи с международным размахом. Команда воспитанниц Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина «Ледяные пчелы» представила сборную Башкортостана и сразилась со сборной Китая из провинции Сычуань.

Матчи прошли в двух возрастных категориях: сыграли девочки не старше 15 и не старше 18 лет. Это не просто борьба за победу, а обмен спортивным опытом с зарубежными партнерами. Игры стартовали с торжественной церемонии. Участниц приветствовали почётные гости.