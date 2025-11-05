В Башкирии 67 иностранцам закроют въезд в РФ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего зафиксировано 170 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 147 — правил пребывания в РФ, 34 случая несоблюдения порядка осуществления трудовой деятельности и 57 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе.

По итогам мероприятия принято 73 решения о выдворении иностранных граждан за пределы России, 2 решения о депортации и 67 решений о запрете на въезд в РФ. Кроме того, в ходе операции были разысканы 2 человека, объявленных в федеральный розыск, и 1 — в межгосударственный.