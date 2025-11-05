В Уфе может появиться крупнейший в республике креативный парк

Проект сегодня представили на заседании «Часа креативных индустрий» с участием Радия Хабирова. Представители бизнеса рассказали, что в новом пространстве будут все возможности для занятий творчеством как детей, так и для взрослых, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Там намерены играть спектакли, проводить мастер-классы по пению и танцам, питчинги и многое другое. По задумке, комплекс под одной крышей должен объединить сообщество артистов, музыкантов, танцоров, а ещё работников IT-индустрии. Глава Башкортостана поддержал идею и поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки предпринимателям.