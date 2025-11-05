Сегодня ХК «Салават Юлаев» в гостях сразится с «Барысом». Команда из Казахстана остаётся восьмой в Восточной конференции, минимально опережая уфимцев, а потому предстоящая игра станет важнейшей с точки зрения борьбы за попадание в зону плей-офф.