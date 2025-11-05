Сегодня ХК «Салават Юлаев» в гостях сразится с «Барысом». Команда из Казахстана остаётся восьмой в Восточной конференции, минимально опережая уфимцев, а потому предстоящая игра станет важнейшей с точки зрения борьбы за попадание в зону плей-офф.
Команда Виктора Козлова до этого выдала пятиматчевую победную серию, после чего на домашнем льду уступила «Локомотиву». В расположение «Салавата» прибыл нападающий Шелдон Ремпал, однако на выезд с командой он не отправился.
Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале БСТ. Начало в 19:20.