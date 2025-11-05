В Уфе прошли соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет

Сегодня в уфимском Дворце борьбы прошли финальные поединки всероссийских соревнований по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Турнир посвятили памяти участника СВО Николая Максимова. Победителей и призёров состязаний выявляли в 10 весовых категориях. Лучшие спортсменки попадут в состав сборной России на 2026 год.
На соревнования по вольной борьбе в Уфу приехали сильнейшие спортсменки в возрасте до 16 лет из 32 регионов страны. Дарья Татарова, представляющая Бурятию, в этом году уже становилась лучшей на межрегиональных соревнованиях, а затем на первенстве России стала пятой. В Уфе она уверено дошла до финала, где одержала победу на туше и выиграла золотую медаль
За место в кадетской сборной России боролись более 165 спортсменок. От республики выступали пять атлеток. Они представляли Уфу, а также Архангельский и Иглинской районы.
Валия Мухаметшина провела до финала три поединка. В решающей схватке в весовой категории до 33 килограммов она встретилась с представительницей Краснодарского края. Соперница оказалась сильнее и выиграла по баллам.
Турнир проходил два дня. Сначала предварительные поединки, затем финалы и утешительные встречи. Победители и призеры всероссийских соревнований попадут в сборную страны.