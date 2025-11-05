В Уфе прошли соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет

Нас в Уфе хорошо встретили. Дворец тут замечательный, и есть все условия для тренировок и соревнований. В турнире участвуют 32 команды, и для спортсменов к концу году это очень важно для отбора на первенство Европы.

Вячеслав Трофимов, старший тренер сборной России по вольной борьбе до 16 лет