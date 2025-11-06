Башкирию накрыли дожди и мокрый снег

По прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие два дня в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Сегодня, 6 ноября, ожидаются дождь и мокрый снег. Местами возможны гололед, гололедица на дорогах и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный, с порывами. Температура воздуха днем составит от 0 до +5°С.