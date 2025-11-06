В Уфе спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки

В Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса. Как сообщили в региональном МЧС, загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже.

Фото №1 - В Уфе спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки

Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 9 кв.м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы 9 человек.

Звенья газодымозащитной службы спасли одну женщину, которую передали медикам для осмотра.

До приезда пожарных самостоятельно покинули здание 7 человек. Для удаления продуктов горения применялась тактическая вентиляция.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Фото: МЧС по РБ.

