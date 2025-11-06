В Башкирии инспекторы ГАИ вышли в рейды

Сегодня, 6 ноября, на 12 км автодороги М-5 «Урал» Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей. Основными задачами рейда являются предупреждение аварийности, снижение числа погибших и пострадавших в ДТП, а также профилактика дорожно-транспортной дисциплины.

Инспекторы ДПС уделяют особое внимание выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также тех, кто лишен права управления или не имеет водительских прав.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой административную ответственность — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и крупный штраф. Повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление.