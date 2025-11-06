В Башкирии водителя «Shacman» осудят за смертельное ДТП

Бирская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уфы. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Как сообщили в прокуратуре республики, авария произошла днем в августе 2025 года. По версии следствия, обвиняемый, управляя грузовиком «Shacman» на трассе Уфа – Бирск – Янаул, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Skoda Octavia», двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП также пострадали еще два транспортных средства, которые от удара опрокинулись в кювет.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Фото: прокуратура РБ.