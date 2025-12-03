Троих жителей Башкирии осудят за похищение подростка

В Кугарчинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 28 до 34 лет. Они обвиняются в похищении человека.

По информации СУ СКР по РБ, вечером 12 июля фигуранты из личной неприязни решили выяснить отношения с несовершеннолетним односельчанином. Поводом послужила его манера вождения.

Прибыв к дому подростка, один из мужчин избил его и угрожал побоями. После этого сообщники силой посадили потерпевшего в автомобиль и начали выезжать из населенного пункта. Преступление было пресечено благодаря родителям подростка. Они на собственном автомобиле перекрыли дорогу похитителям, потребовали освободить сына, сообщив о происшествии в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.