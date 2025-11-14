В Башкирии осудили юного виновника смертельного пьяного ДТП

В Альшеевском районе осудили 26-летнего парня, который стал виновником смертельной аварии. Об этом сообщили в прокуратуре.

23 февраля в селе Раевский 26-летний парень на «Форд Мондео» столкнулся со встречным ВАЗ-2110, которым управлял 21-летний парень. В аварии погиб юный водитель отечественного авто. Виновник аварии скрылся.