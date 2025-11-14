В Башкирии осудили юного виновника смертельного пьяного ДТП

В Альшеевском районе осудили 26-летнего парня, который стал виновником смертельной аварии. Об этом сообщили в прокуратуре.
23 февраля в селе Раевский 26-летний парень на «Форд Мондео» столкнулся со встречным ВАЗ-2110, которым управлял 21-летний парень. В аварии погиб юный водитель отечественного авто. Виновник аварии скрылся.
Мужчину нашли и задержали. За рулём авто он находился в состоянии опьянения. Его приговорили к 7 годам и месяцу заключения в колонии-поселении. Иномарка была конфискована в пользу государства.