В Уфе прошёл приём граждан по вопросам газификации

В Уфе прошёл тематический приём граждан по вопросам газификации. Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова вместе с представителями муниципальных и государственных органов, профильных ведомств и организаций-партнеров ответили на вопросы жителей республики.

Так, на прием прибыли граждане из Уфы, Кармаскалинского, Салаватского Благовещенского, Кушнаренковского, Благоварского, Иглинского и Архангельского районов. Среди участников – ветераны СВО и члены их семей, пенсионеры и многодетные матери.

Жительница д. Аркаул Благовещенского района приехала с вопросом о содействии в газификации. Более 10 лет женщина ждет появления газа в доме. В 2014 году был подготовлен проект, который не смог попасть в республиканскую адресную программу, а на сегодняшний день и вовсе устарел.