В Башкирии прошёл финал Больших семейных игр

В Башкортостане состоялся финал республиканского конкурса Большие семейные игры «Семьи Первых». Проект реализуется по трекам программы «Орлята России». Мероприятие проходило на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Участники отбирались по школьным и муниципальным этапам. Всего соревновалось более 3000 семей из 69 районов республики.

Дефиле, экскурсии, спортивные игры, квизы и многое другое. Отличная возможность провести выходные с семьёй, да ещё и с пользой. Состязаясь в испытаниях, доказывали, что семья – это не просто родственные связи, а поддержка и дружба на протяжении жизни.

Большие семейные игры проводятся второй год подряд в Чишминском районе, в парке «Патриот». Конкурсные испытания проходили по семи трекам «Орлят России»: лидер, эрудит, хранитель, доброволец, мастер, спортсмен и эколог.

В заключительный день состоялась церемония закрытия, на которой были объявлены победители в номинациях и призовые места. По итогам финала абсолютным победителем стала семья Трифоновых из Уфы. Каждый участник получил призы от партнёров конкурса.