Жителей Башкирии призывают зарегистрировать свой дом

В управлении Росреестра по Башкирии призвали собственников земельных участков зарегистрировать права на построенные жилые дома.
Внесение записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) подтверждает право собственности юридически. Существует распространенное заблуждение, что построенный на своем или арендованном участке дом автоматически становится собственностью. Однако без госрегистрации права владельца не считаются официально установленными.
Отсутствие записи в ЕГРН влечет за собой серьезные ограничения и риски. Без нее невозможно совершить никакие сделки (продать дом, подарить или оставить в наследство), отсутствует право на компенсацию, если земельный участок изымут для госнужд, нельзя получить возмещение ущерба, если дом пострадает от пожара, стихийного бедствия или другого ЧП.
С 1 марта 2025 года без регистрации права невозможно подключить новый дом к газо-, водо- и электроснабжению, а также начать его эксплуатацию. Существует риск признания его самостроем с последующим требованием о сносе без какой-либо компенсации. Невозможно и оформить кредит под залог недвижимости. Кроме того, закон не признает и не защищает права человека на незарегистрированный объект.
Процедура регистрации максимально упрощена и в большинстве случаев занимает от одного до трех рабочих дней. Для этого потребуется технический план, который готовит кадастровый инженер. Если право на землю также не зарегистрировано, то понадобятся документы на участок.
Подать заявление можно через любой удобный офис МФЦ или онлайн — через личный кабинет на портале Росреестра или Госуслуг. Специалисты ведомства призвали жителей оформлять права на недвижимость своевременно, чтобы защитить свое имущество и избежать правовых проблем.