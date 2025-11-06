Жителей Башкирии призывают зарегистрировать свой дом

С 1 марта 2025 года без регистрации права невозможно подключить новый дом к газо-, водо- и электроснабжению, а также начать его эксплуатацию. Существует риск признания его самостроем с последующим требованием о сносе без какой-либо компенсации. Невозможно и оформить кредит под залог недвижимости. Кроме того, закон не признает и не защищает права человека на незарегистрированный объект.