В Балтачевском районе благодаря господдержке возводят два глэмпинга

Модульные турбазы продолжают появляться и в Балтачевском районе. Сейчас там идет реализация двух инвестпроектов-глэмпингов. Два местных предпринимателя получили субсидию – в общем размере это почти 17 млн рублей. В результате в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» они начали возводить два глэмпинга.

Последние приготовления к зиме, и с предстоящего сезона в глэмпинге, помимо чана, появится еще и небольшая баня. В сфере туризма Марат Хайруллин больше 10 лет, однако семейный бизнес он решил развивать именно на малой родине. В декабре 2023 выиграл грант на строительство модульных конструкций. Спустя год открылись три домика.

Особенно место привлекает местных – жителей села Староямурзино. Локация стала удобной для встреч одноклассников и сельчан, проведения семейных праздников и тихих посиделок на природе. Глэмпинг круглогодичный, в каждом доме есть спальня, кухня, санузел и необходимые бытовые принадлежности.

В планах у предпринимателей – очистить пруд и создать к нему зону для пеших прогулок. Сейчас идет работа по благоустройству территории и наполнению самих домов. Приезжали отдыхать из Самары и Ханты-Мансийска. Основной поток туристов – уфимцы, жители Нефтекамска и Бураево.