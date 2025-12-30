В Уфе строительная компания оптимизировала работу благодаря бережливому производству

Когда всё на своём месте. Программа «Бережливое производство» позволила оптимизировать рабочие процессы крупной строительной компании. Обучение у экспертов регионального центра компетенций персонал начал проходить в сентябре, и уже видны первые результаты.

Холдинговая компания «Альянс» на республиканском рынке строительства работает уже более 10 лет. Основное направление – возведение жилых и гражданских объектов. Только за последние 4 года они сдали более 120 тысяч квадратных метров жилья. И сейчас работают над своим самым крупным проектом – строят новый комплекс в районе ВДНХ. В сентябре компания стала участником программы «Бережливое производство».

Обучение бережливому производству проходило как на территории регионального центра компетенций, так и в самой компании. По словам строителей, за короткое время им удалось обнаружить, казалось бы, очевидные ошибки в рабочих процессах, на которые раньше они не обращали внимания. Теперь, когда всё на своих местах, процесс пошёл быстрее, а за счёт оптимизации временных ресурсов сотрудники стали эффективней выполнять свои обязанности.