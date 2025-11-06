Стало известно, какие вопросы отправляют жители на прямую линию с Главой Башкирии

Дороги, а также сфера ЖКХ и благоустройство больше всего беспокоят граждан. В Центр управления республикой продолжают поступать вопросы для прямой линии Главы Башкортостана. Кстати, в этом году источники приёма сообщений расширены. Как отправить свой вопрос для руководителя региона – в нашем сюжете.

Не только письменные, но и видеообращения продолжают поступать на прямую линию Главы Башкортостана. Каждое сообщение проходит через специалиста Центра управления республикой. Для Аиды Сафиной это уже третья прямая линия, в работе которой она принимает активное участие. По словам старшего специалиста по социальным коммуникациям, в этом году люди не менее активно отправляют свои вопросы Радию Хабирову.

А ещё жители республики часто задают вопросы, связанные со сферой строительства и архитектуры. Приём сообщений на прямую линию стартовал 28 октября. Написать можно из любой соцсети. Больше всего обращений на сегодняшний день поступило через чат-бот в Телеграме. Следующим по популярности является национальный мессенджер МАХ.

Для приёма сообщений от граждан были созданы специальные чат-боты, через которые можно обратится как письменно, так и загрузить видеовопрос. Также спросить главу можно, воспользовавшись платформой обратной связи «Госуслуги – решаем вместе». Большое количество обращений жителей для Центра управления республикой – это всегда солидный объем работы. В этом году для обработки сообщений применяют технологии искусственного интеллекта.