В Башкирии поддержали идею объявить 2026-й Годом единства народов России

На фоне этих позитивных инициатив Россия и в частности наш регион сталкиваются с беспрецедентными информационными атаками извне. Противники нашей страны целенаправленно стремятся подорвать межнациональное согласие, используя любые поводы от бытовых конфликтов до миграционных вопросов. В таких условиях особенно важна наша общая работа по недопущению конфликтов на национально-религиозной почве. Башкортостан, как и вся страна, должен противостоять деструктивным вызовам, опираясь на многовековые традиции дружбы, согласия и взаимного уважения между всеми народами, проживающими на его земле.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан