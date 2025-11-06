В Башкирии поддержали идею объявить 2026-й Годом единства народов России

В Башкортостане поддержали инициативу об объявлении предстоящего 2026-го Годом единства народов России. Ранее она была одобрена Президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по межнациональным отношениям.
Руководитель государства подчеркнул, что День народного единства – это не только память о подвиге 1612 года, но и вечный урок о ценности национального единства перед лицом внешних угроз. Решено подготовить новую редакцию Стратегии государственной национальной политики на ближайшие 10 лет. Главными приоритетами станут укрепление объединяющей роли русского народа при одновременной поддержке этнокультурного и языкового многообразия всех этнических общностей страны.
Сейчас поддерживаются национальные театры, издаются учебники на родных языках, учреждены новые праздники – День коренных малочисленных народов и День языков народов России. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи и противодействию информационным угрозам, направленным на подрыв межнационального согласия – создадут системы мониторинга фейков и планируют развивать креативные индустрии как инструмент «мягкой силы».