Школьная столовая в Стерлитамаке признана лучшей в России

29-я школа Стерлитамака стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В турнире состязались представители свыше 100 образовательных учреждений со всей страны. В кулинарных поединках соревновались повара, они же демонстрировали свои блюда, а организаторы питания отвечали на вопросы родителей.

Вместо длинных очередей – раздача. На первое подают горячий борщ, затем гарнир с котлетами и ароматный чай. Энергетическая ценность блюд, особенно в период обеда, достигает 600-700 килокалорий. Всего этого хватает на четыре часа, чтобы быть продуктивным.

Всё, за исключением котлет, которые привозят и разогревают, готовят в пищеблоке 29-й школы. Причём на пару. Радуют не только привычными для всех макаронами с мясом и салатами.

Между тем у учеников сформировались свои предпочтения. Старшеклассники подмечают: после капитального ремонта учреждения столовая стала излюбленным местом. Многие родители видят, что ничего нового в рацион их детей добавлять не нужно.

Столовая двадцать девятой школы Стерлитамака признана лучшей в стране по итогам всероссийского конкурса. Уфимская 115-я гимназия вошла в двадцатку. С этими достижениями поздравил в соцсетях Радий Хабиров. Он отметил, что повара из нашей республики пятый год подряд показывают своё кулинарное мастерство. Сами победители признаются, что к конкурсу готовились тщательно. Борьба была нелегкой.

На турнире отличилась и Римма Черненко из седьмой школы Стерлитамака. Она завоевала второе место в номинации лучшего повара. Жюри оценивало время приготовления и вкус пищи.