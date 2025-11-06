В Башкирии мастерица возрождает старинную технику лоскутного шитья

Жительница Альшеевского района решила возродить старинное ремесло. Альфия Султанова из деревни Староаккулаево во времена пандемии занялась лоскутным шитьем. Причем ее покрывала и накидки украшают обереги и символы башкирских родов. Помимо этого, ремесленница активно участвует в волонтерской деятельности.

Поэтому работа превращается в удовольствие. Альфия Султанова может часами заниматься любимым делом и не замечать хода времени. Лоскутным шитьем она активно занялась во времена пандемии, когда были ограничения на передвижения граждан. Навыки создания тканевых композиций уходят в детство. Тогда каждая девочка должная была уметь кроить и шить себе одежду.

Из-за работы на любимое занятие часто не находилось времени. Учитель, затем директор школы, депутат, староста деревни. Обязанностей у Альфии Султановой всегда было много, но сейчас настало время свободного творчества. В каждую работу ремесленница старается сложить тайный смысл. К примеру, накидки с восьмиконечной звездой – оберег от всего дурного. В последнее время все больше работает с историческими символами башкирского народа.

Многие лоскутные полотна – живописные картины, где переплетаются мотивы времен года и астрологии. Мастерство Альфия Султанова намерена передать детям.

Альфия Султанова активно участвует в волонтерской работе. Занимается сборкой и отправкой гумпомощи в зону СВО. Дома с односельчанами делают лапшу и чак-чак. В кулинарном ремесле помогают и дети, и внуки.