Жительница Уфы подарила городу ель со своего двора

В дар городу. Жительница Уфы подарила родному Ленинскому району новогоднюю ель, которая выросла на территории ёе двора. Хвойное дерево посадили родственники женщины более 60 лет назад.

В высоту вечнозеленая красавица достигла 22 метров, а диаметр ствола – чуть более метра. Возраст дерева вызывал опасение у местных жителей, которые боялись его падения в период порывистых ветров. По инициативе собственника дома было принято решение спилить ель и подарить городу.

В сопровождении коммунальной техники первую елку 2025 года доставили в парк «Волна», где на протяжении зимы и новогодних праздников она будет радовать местных жителей.