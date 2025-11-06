Жительница Уфы подарила городу ель со своего двора

В дар городу. Жительница Уфы подарила родному Ленинскому району новогоднюю ель, которая выросла на территории ёе двора. Хвойное дерево посадили родственники женщины более 60 лет назад.
В высоту вечнозеленая красавица достигла 22 метров, а диаметр ствола – чуть более метра. Возраст дерева вызывал опасение у местных жителей, которые боялись его падения в период порывистых ветров. По инициативе собственника дома было принято решение спилить ель и подарить городу.
В сопровождении коммунальной техники первую елку 2025 года доставили в парк «Волна», где на протяжении зимы и новогодних праздников она будет радовать местных жителей.
Работы по оформлению новогодних площадок стартовали и в других районах Уфы. Чтобы создать праздничное настроение жителям и гостям города, обустроят 13 локаций с праздничными елями и ледовыми городками.