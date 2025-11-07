Дожди со снегом задержатся в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде ближайшие на два дня.

Сегодня, 7 ноября, в республике ожидаются дожди, на востоке — со снегом. Ветер юго-западный с переходом на западный, в некоторых районах возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7°С.