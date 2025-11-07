В Уфе из огня спасли 15 человек

В ночь с 6 на 7 ноября в Уфе произошёл пожар в жилом доме. Инцидент зафиксировали на проспекте Октября.

Фото №1 - В Уфе из огня спасли 15 человек

На шестом этаже многоквартирного дома воспламенился электрощиток. Началось сильное задымление. Площадь пожара составила 1 кв.м. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Из зоны воздействия опасных факторов вывели 15 человек. Ещё 25 жильцов эвакуировались самостоятельно. Для обеспечения безопасности жителей и снижения концентрации дыма была применена тактическая вентиляция.

Фото: МЧС по РБ. 

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии