В Башкирии из двух пожаров спасли 9 человек

В МЧС сообщили о двух крупных пожарах в двух крупных городах Башкирии.

12 ноября поздно вечером пожар вспыхнул в Нефтекамске. Огнём охватило квартиру в четырёхэтажном доме по улице Нефтяников. Пожарные прибыли на место происшествия в течение 5 минут. Из горящего помещения вынесли 67-летнюю женщину, из соседней квартиры – женщину с ограниченными возможностями здоровья, из зоны воздействия опасных факторов – трех взрослых. Самостоятельно эвакуировались ещё 15 человек. Госпитализация потребовалась хозяйке горящей квартиры – она отравилась продуктами горения.