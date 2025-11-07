Стало известно, куда чаще всего жители Башкирии присылают вопросы на Прямую линию

Прямую линию с Главой Башкирии будут показывать в прямом эфире телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанции «Юлдаш» и в социальных сетях. Полный перечень способов задать свой вопрос – на сайте vopros.glavarb.ru. Видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября. На все вопросы, даже которые не прозвучат в прямом эфире, люди получат развернутые ответы.