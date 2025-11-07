В Уфимском художественно-промышленном колледже провели капремонт

В Уфимском художественно-промышленном колледже ребята с ограниченными возможностями здоровья могут отучиться на маляров. Всего в учреждении получают образование более 1300 детей со всей республики. Они могут выбрать направление по трем специальностям и восьми профессиям. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в учебном заведении провели капитальный ремонт. Теперь там есть все возможности для будущих специалистов.

Для Агаты Ахкамовой приготовление сырников – самый лёгкий процесс. Студентка художественного колледжа ещё со школы любит стряпать. На поварское дело поступила без раздумий. Сейчас со вкусом подбирает ингредиенты к дипломной работе.

А вот Полине Кильдияровой до выпуска ещё 3 года. С детства занимается в художественной школе, поэтому и выбрала специальность декоративно-прикладное искусство. Хоть учёба и началась только пару месяцев назад, она уже успела стать участником различных конкурсов.

В колледже также обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. За 10 месяцев они осваивают специальность «Маляр строительный». Это направление Розалия Балтина выбрала неслучайно. Девушка говорит, что такая работа её успокаивает.

Некоторые ребята, обучаясь в колледже, уже начали работать. Из таких студенты, обучающиеся по специальности «Графический дизайн». Они создают логотипы для компаний республики и не только.

В Уфимском художественно-промышленном колледже можно получить профессию ювелира, повара, дизайнера, художника. Новые горизонты позволяют выбрать то, что по душе.

В 2024 году колледж выиграл федеральный проект «Профессионалитет». По программе учебное заведение полностью отремонтировали, оснастили всем необходимым оборудованием. Изменилась и в целом система образования.

Башкортостан – лидер среди регионов страны по числу студентов колледжей. Глава республики неоднократно подчеркивал, что на колледжи возложена важная государственная задача – готовить конкурентоспособные, компетентные и квалифицированные кадры.