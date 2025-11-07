В Уфе состоялась премьера фильма «Камень батыров»

«Камень батыров» – это история незадачливого молодого учёного Руслана. Главному герою 28 лет. Уже в этом возрасте он разочарован в людях, в любви, в профессии, загнан в долги и бежит из страны. Однако в аэропорту он встречает девушку, которую когда-то любил, – Диану. Молодые люди отправляются на авантюрные поиски загадочного артефакта – пятого наконечника стрелы, который нужно вернуть под магический Камень батыров до лунного затмения.