Врачи Уфы провели пациенту третью сложную операцию на аорте

Впервые 40-летний пациент поступил в медицинское учреждение в 2010 году с расслаивающейся аневризмой аорты. В 2016 году мужчина перенес протезирование восходящего отдела аорты, после чего – протезирование клапана. В 2025 году врачи провели пациенту третью реконструктивную операцию — протезирование корня аорты с имплантацией клапана (операция Бенталла–Де Боно).