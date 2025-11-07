В Уфе памятник Салавату Юлаеву доставлен на место реставрации

Все три части памятника Салавату Юлаеву доставлены на место реставрации. Накануне с постамента сняли последний элемент композиции – нижнюю часть фигуры коня. Ранее состояние памятника признали критическим.

Эксперты сделали заключение о необходимости срочной реставрации. Чугунные элементы подверглись сильной коррозии, начало разрушаться и основание постамента. Все три части памятника в итоге разобрали и перевезли в специализированный цех, расположенный в черте Уфы.