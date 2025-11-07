В Башкирии таможенники и волонтёры сбирают гумпомощь для бойцов СВО

Союз во имя победы. Башкортостанская таможня вместе с волонтерами Чишминского района собирает гуманитарные грузы на фронт. Только в текущем году совместными усилиями в зону специальной военной операции было поставлено 15 партий гуманитарного груза. На фронт отправляют комплекты беспилотных летательных аппаратов, рации, огнеупорное полотно и всё, в чем нуждаются защитники Родины.

Окопные свечи, теплые носки, масксети. Собирать по коробкам всё необходимое бойцам на передовой для сотрудников Башкортостанской таможни – дело привычное и вместе с тем всегда очень ответственное. Работают по заявкам военнослужащих, и с начала текущего года отправили уже 15 партий гуманитарного груза на сумму более полумиллиона рублей.

Теплые носки, вкусный мед, масксети и многое другое, что можно сделать руками волонтеров «серебряного» возраста. Таможенники покупают им пряжу, воск и все необходимое для работы, а также занимаются передачей готовых изделий для дальнейшей транспортировки в зону спецоперации.

Крепкие дружеские связи сотрудники таможни установили и с ремонтной ротой из Луганска. Бойцы создали мастерскую по изготовлению и ремонту станций РЭБ, дрон-детекторов, дронов FPV, запасных частей для военной боевой техники. Им в гуманитарной посылке передают огнеупорное полотно и пластик для 3D-принтера. Его бойцы используют для изготовления сбросников и боеприпасов.