В Башкирии продолжается прививочная кампания

В медучреждения республики поступила уже четвертая партия вакцин от гриппа. Всего в этом году планируется привить свыше 60 процентов населения.

Ни для кого не секрет, что осенью людей в поликлиниках становится больше. Но если кто-то приходит с симптомами острых вирусных инфекций, то Замир Галиханов – на прививку от гриппа. Возможно, именно поэтому болеет он крайне редко, даже в сезон простуд.

Не пропускает прививочную кампанию и Луиза Галеева – врач-терапевт со стажем более 40 лет. Несмотря на солидный возраст, женщина до сих пор работает и ведет активный образ жизни. А вот грипп, по ее словам, – настоящая бомба замедленного действия. Ведь опасно заболевание еще и серьезными последствиями.

Масштабная иммунизация в Башкортостане стартовала еще в августе. В числе первых привитых – беременные женщины, дети, работники образования, медучреждений, а также лица с хроническими заболеваниями и пенсионеры.