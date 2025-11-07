В Башкирии продолжается прививочная кампания

В медучреждения республики поступила уже четвертая партия вакцин от гриппа. Всего в этом году планируется привить свыше 60 процентов населения.
Ни для кого не секрет, что осенью людей в поликлиниках становится больше. Но если кто-то приходит с симптомами острых вирусных инфекций, то Замир Галиханов – на прививку от гриппа. Возможно, именно поэтому болеет он крайне редко, даже в сезон простуд.
Не пропускает прививочную кампанию и Луиза Галеева – врач-терапевт со стажем более 40 лет. Несмотря на солидный возраст, женщина до сих пор работает и ведет активный образ жизни. А вот грипп, по ее словам, – настоящая бомба замедленного действия. Ведь опасно заболевание еще и серьезными последствиями.
Масштабная иммунизация в Башкортостане стартовала еще в августе. В числе первых привитых – беременные женщины, дети, работники образования, медучреждений, а также лица с хроническими заболеваниями и пенсионеры.
На сегодня в республику поступило уже около двух миллионов препаратов отечественного производства. Еще около 400 тысяч доз вакцин поступят в Башкортостан в ближайшее время. Прививочные кабинеты будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. В этом году вакцинация продлится до конца ноября. Всего медики планируют привить порядка двух с половиной миллионов человек.