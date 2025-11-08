Проект «Территория женского счастья» посетил Альшеевский район

Альшеевский район стал «Территорией женского счастья». В муниципалитете прошел известный республиканский проект. Традиционно гостьи мероприятия могли получить консультацию врачей, в том числе и детских, а также психологов, экономиста, стилиста.
Кроме того, до Раевки доехали передвижной стоматологический комплекс и ФАП. Прошли мастер-классы по макияжу, прическам, танцам, изготовлению необходимых изделий на нужды СВО. Развернулась выставка-продажа изделий ремесленников Альшеевского района.
Это уже 46-я «Территория женского счастья». Напомним, каждый месяц десант специалистов выезжает в города и районы республики для проведения масштабного мероприятия.