Проект «Территория женского счастья» посетил Альшеевский район

Альшеевский район стал «Территорией женского счастья». В муниципалитете прошел известный республиканский проект. Традиционно гостьи мероприятия могли получить консультацию врачей, в том числе и детских, а также психологов, экономиста, стилиста.

Кроме того, до Раевки доехали передвижной стоматологический комплекс и ФАП. Прошли мастер-классы по макияжу, прическам, танцам, изготовлению необходимых изделий на нужды СВО. Развернулась выставка-продажа изделий ремесленников Альшеевского района.