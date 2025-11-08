Жители Уфы помогли приюту для собак подготовиться к зиме

Неравнодушные уфимцы помогли подготовиться к зиме приюту для собак. Благотворительный фонд «Экосфера» провел всероссийскую акцию «Дари тепло!». Зима – самое сложное время года для бездомных четвероногих. Приютам необходимо подготовиться к холодам. Волонтёры прибыли не с пустыми руками: на собранные средства закупили утеплители, будки, корма и лекарства.

«Кабачочек» с недавних пор стало словно вторым именем Рэма. Его вес сейчас – около 50 килограммов. По подозрениям – гормональный сбой, необходимо переходить на спецпитание. А вот Мора пострадала от предательства. Хозяйка уехала жить во Францию, а судьба собаки её уже мало интересовала.

А началось всё с Ляли. Пять лет назад её вместе с братьями и сёстрами нашли на улице. Мамы рядом не было. Скорее всего, щенков выбросили. Смерть малышей была лишь вопросом времени. Так получилось, что Ляля всё ещё живёт в приюте и уже стала его своеобразным символом. Но по-прежнему нуждается в доме, как и многие другие обитатели этого места.

Сегодня Белка, навострив уши, наблюдает за неожиданным скоплением двуногих. В приют «Цветочный город» приехали волонтёры. Благотворительный фонд «Экосфера» по всей стране организует акцию «Дари тепло!».

У приюта есть и друзья – волонтёры, которые уже не первый год помогают с будничной работой: уборкой, кормёжкой, выгулом. Ольга Шафигуллина здесь почти с открытия.