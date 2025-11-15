В Башкирии разводят собак для помощи детям с ОВЗ

Помогают в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идёт о собаках породы алабай, которых разводят в крупнейшем экопитомнике республики в Абзелиловском районе. Там же кинологи растят кавказских овчарок, японских шпицев и корги. За 11 лет место стало одним из самых узнаваемых для туристов в Зауралье. Причем приобретают домашних питомцев не только в России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Каждый любитель домашних животных, независимо от возраста, явно мечтает оказаться в вольере с щенками. Одни питомцы хотят развязать шнурки, другие ждут ласки, третьи просто тянутся к посетителям. Здесь корги, померанские и японские шпицы. Последних регулярно приобретают работники московского цирка.

Прежде всего, мы убеждены, что собака является лекарем человеческой души, но вот оттуда у нас и название «Белый лекарь». Мы, в принципе, не планировали открывать такой масштабный питомник. Всё получилось само собой. Алиса Ховрина, кинолог

Более ста собак на площади в гектар. Именно столько домашних животных в одном из крупнейших экопитомников в восточной части республики. А всё начиналось с разведения пяти алабаев.

В питомнике регулярно проводят экскурсии, чтобы каждый мог поконтактировать как с щенками, так и со взрослыми питомцами. В том числе и покормить.

А это среднеазиатская овчарка Комета, ей 10 лет. Помимо участия в выставках, её возят в детские дома и социальные, в том числе и в соседние регионы. Она помогает в реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть контакт с ней благотворно влияет на развитие ребенка.

Каждый хвостатый имеет свои призы и титулы. Многие из них – победители российских и европейских чемпионатов. При достижении шести месяцев щенков отбирают на выставки.

Но вообще присматриваю, люблю очень шпицев, но у самой у меня чихуахуа маленькая. Очень такие дружелюбные, ухоженные, что самое главное. Юлия Варюхина